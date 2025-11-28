Productores alertan afectaciones al regreso del Viernes Negro

Los bloqueos previstos por el sector agrícola podrían impactar el flujo de viajeros que regresan tras el Viernes Negro, generando incertidumbre en rutas clave.

El regreso de miles de mexicanos que cruzaron al Valle de Texas para aprovechar las ofertas del Viernes Negro podría verse seriamente afectado, luego de que productores rurales del norte de Tamaulipas anunciaron nuevos cierres carreteros para la tarde del viernes, en caso de no concretarse acuerdos con el gobierno federal.

Los agricultores advirtieron que bloquearán varios puntos estratégicos que conectan la frontera con el interior de la República, lo que impediría el retorno de quienes viajen desde ciudades como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo hacia estados como Nuevo León y el resto de Tamaulipas.

Los puntos que serían cerrados incluyen:

Kilómetro 30 de la carretera Reynosa–Monterrey, una de las salidas principales hacia Nuevo León.

El punto conocido como “La Y”, que enlaza a San Fernando con Reynosa y Matamoros.

La carretera Ribereña, a la altura del municipio de Miguel Alemán.

La caseta de la autopista de Nuevo Progreso, que permanece bloqueada y continuaría cerrada si no hay acuerdos.

Representantes empresariales expresaron preocupación ante la posibilidad de que estos cierres se concreten, señalando que las afectaciones económicas serían considerables tanto del lado mexicano como del estadounidense, debido a la alta movilidad comercial y turística generada por el Black Friday.

Advirtieron que, de mantenerse las protestas, los ciudadanos del noreste del país que viajen al Valle de Texas podrían quedar varados, obligados a buscar alojamiento con familiares, en hoteles o incluso permanecer durante horas en carretera, a la espera de que las vías sean reabiertas.

Los productores rurales reiteraron que los bloqueos se llevarán a cabo únicamente si el gobierno federal no ofrece una solución favorable a sus peticiones, pero insistieron en que mantienen abierta la disposición al diálogo.