Produce Ocampo paguas gigantes de hasta 1 kilo 800 gramos

Esta variedad se distingue del aguacate común por su gran tamaño, cáscara gruesa, pulpa abundante de textura cremosa y hueso pequeño en proporción a su tamaño

El municipio de Ocampo se ha consolidado como el principal productor de pagua gigante en Tamaulipas, fruto exótico y ancestral que por su tamaño, sabor y calidad se ha convertido en uno de los productos más apreciados de la región.

Estas piezas gigantes se producen en el Rancho La Ceiba, donde se desarrolló una variedad única que solo se da en Ocampo, Tamaulipas.

Se trata de la variedad Gusa, nombre que lleva las iniciales del apellido de quien produjo este injerto, Guerra Salazar, pionero en el mejoramiento genético de este fruto en la región.

Esta variedad se distingue del aguacate común por su gran tamaño, cáscara gruesa, pulpa abundante de textura cremosa y hueso pequeño en proporción a su tamaño.

En esta temporada, las paguas Gusa han alcanzado pesos récord de hasta 1 kilo 800 gramos, muy por encima del aguacate Hass convencional que promedia los 200 gramos, convirtiéndola en una de las más grandes del país.

Producción anual

A nivel nacional México produjo en 2023 cerca de 2 millones 973 mil toneladas de aguacate, de las cuales Michoacán aportó más del 75 por ciento.

Tamaulipas no figura entre los grandes productores, por lo que la pagua no aparece desglosada en las estadísticas masivas del SIAP, al ser un cultivo de traspatio y huertos familiares en desarrollo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural y productores locales, la superficie de aguacate y pagua en todo Tamaulipas es de apenas 141 hectáreas establecidas.

En el caso específico de Ocampo, la producción de pagua gigante Gusa es de temporada y 100 por ciento artesanal, con una estimación anual de 80 a 120 toneladas por ciclo, que representa casi la totalidad de la pagua que se comercializa en el estado.

Cada árbol adulto de la variedad Gusa llega a producir entre 150 y 250 frutos por temporada, lo que equivale a entre 200 y 350 kilos por árbol.

La pagua gigante Gusa de Ocampo tiene un mercado en expansión.

Su producción se comercializa en los mercados regionales de Ocampo, El Mante, Ciudad Victoria y Tampico, donde es muy solicitada para consumo directo, así como en centrales de abasto de Monterrey, Nuevo León y San Luis Potosí.

En los últimos años, también ha comenzado a llegar a mercados gourmet y restaurantes de la Ciudad de México, donde se cotiza como producto exótico de alta cocina.

Productores del Rancho La Ceiba señalaron que buscan el apoyo de las autoridades para obtener una marca colectiva como "Pagua Gigante Gusa de Ocampo", que permita proteger esta variedad exclusiva, mejorar la comercialización y garantizar un mejor precio en el mercado nacional.