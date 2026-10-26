Procesan restos óseos hallados en colonia Puerta Sur de Reynosa

Ante estos hallazgos, resulta importante que la ciudadanía continúe proporcionando información de manera anónima a los colectivos

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron restos óseos humanos durante el fin de semana en la colonia Puerta Sur, en Reynosa, en una zona de difícil acceso donde mantienen trabajos de búsqueda desde marzo de este año.

El hallazgo fue posible gracias a un reporte anónimo recibido a través de las líneas telefónicas y redes sociales del colectivo, medios que permiten a la ciudadanía proporcionar información sobre posibles sitios de interés para la búsqueda de personas desaparecidas.

Tras la localización, iniciaron los trabajos de procesamiento de los restos en coordinación con la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y la Guardia Nacional, con apoyo del Gobierno Municipal de Reynosa.

Colectivo pide reportar posibles sitios de búsqueda

Ante estos hallazgos, resulta importante que la ciudadanía continúe proporcionando información de manera anónima a los colectivos, ya que cada reporte puede contribuir a ubicar nuevos puntos de búsqueda y brindar a las familias la oportunidad de encontrar a sus seres queridos desaparecidos.