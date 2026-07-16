Procesan a siete por almacenamiento ilícito de hidrocarburo

La FGR logró la vinculación a proceso de siete personas por presunto almacenamiento ilícito de hidrocarburo en un predio de Matamoros, Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de siete personas por su probable participación en el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo, tras un cateo realizado en un predio ubicado sobre la carretera Matamoros-Ciudad Victoria, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Los imputados fueron identificados como Mario “N”, Juan “N”, Román “N”, Reyes “N”, Erik “N”, José “N” y Marcos “N”, quienes además permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla la investigación complementaria.

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La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa contra Mario “N”, Juan “N”, Román “N”, Reyes “N”, Erik “N”, José “N” y Marcos “N” por la probable participación en el delito de almacenamiento ilícito de… pic.twitter.com/OjYW59qGkR — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) July 15, 2026

Juez determina vinculación a proceso

De acuerdo con la FGR, un juez del Sistema Penal Acusatorio en Tamaulipas determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal en contra de los siete detenidos por su probable responsabilidad en el almacenamiento ilícito de hidrocarburo.

Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que continuarán las diligencias correspondientes.

La carpeta de investigación fue iniciada luego de una denuncia presentada por personal de la Guarnición Militar de Matamoros, que reportó presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de hidrocarburos en un inmueble ubicado sobre la carretera Matamoros-Ciudad Victoria.

Durante las inspecciones, elementos militares localizaron tanques cisterna y contenedores tipo frac tank que no contaban con la identificación requerida por la normatividad vigente, además de detectar posibles violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos y al manejo de materiales peligrosos.

Aseguran más de 66 mil litros de hidrocarburo

Como resultado del operativo, las autoridades federales aseguraron un total de 66 mil 500 litros de hidrocarburo, así como diversos vehículos, equipos y documentación presuntamente utilizados para el almacenamiento y transporte del combustible.

Entre los bienes asegurados se encuentran:

27 pipas.

12 contenedores tipo frac tank.

10 tractocamiones.

Motobombas de combustión.

Mangueras.

Documentación diversa.

El inmueble donde se realizó el cateo.

La Fiscalía General de la República recordó que las siete personas vinculadas a proceso se presumen inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, conforme al principio de presunción de inocencia establecido en la legislación mexicana.