Procesan a cuatro por tráfico de cargadores para armas

La FGR logró vincular a proceso a cuatro personas por la presunta introducción ilegal de cargadores y aditamentos para armas al país

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Rogelio “N”, Gabriela “N”, Luis Fernando “N” y Arely Danytza “N”, por su probable participación en el delito de introducción ilícita al territorio nacional de cargadores y aditamentos para armas de fuego.

De acuerdo con la FGR, la detención fue realizada por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el Puente Internacional Anzaldúas, en Reynosa, Tamaulipas.

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La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra Rogelio “N”, Gabriela “N”, Luis Fernando “N” y Arely Danytza “N”, por su probable participación en el delito de introducción ilícita de cargadores y aditamentos… pic.twitter.com/FsDv3sqtwO — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) August 6, 2026 Las autoridades detectaron que los ahora imputados intentaban ingresar al país diversos accesorios para armas de fuego, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Durante la revisión fueron asegurados ocho cargadores para arma de fuego, dos bases metálicas, dos anillos, una cantonera, tres portafusiles, un soporte y un tripié, considerados aditamentos para armas. Juez dicta vinculación a proceso El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó los datos de prueba ante un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas. Tras analizar los elementos aportados por la representación social, el juez calificó de legal la detención, dictó la vinculación a proceso de los cuatro imputados e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Rogelio “N”, Gabriela “N”, Luis Fernando “N” y Arely Danytza “N” permanecerán internos en el CEDES de Ciudad Guzmán, Jalisco, mientras se desarrolla la investigación complementaria. El juez fijó un plazo de un mes para el cierre de esta etapa del proceso, tiempo durante el cual el Ministerio Público continuará con las diligencias correspondientes. La FGR recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, las personas imputadas deberán ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.