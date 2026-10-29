Priorizan a empresas locales en obra pública en Expo Construcción

Durante la Expo Construcción 2026 en Reynosa, el presidente nacional de la CMIC, pidió a los gobiernos priorizar la contratación de mano de obra

Con el objetivo de fortalecer la industria de la construcción y promover la participación de empresas regionales, se llevó a cabo en Reynosa la Expo Construcción 2026, organizada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Durante el evento, el presidente nacional del organismo, Luis Rafael Méndez, destacó la importancia de que los gobiernos impulsen la contratación de mano de obra y proveedores locales para el desarrollo de obra pública.

“Es muy importante que la proveeduría local en el tema de mano de obra siempre se trate de impulsar en cada una de las regiones y de los estados. Lo hemos dicho en todo el país: cuando una empresa de su localidad genera empleos, todo se queda en el sitio, y eso siempre se aplaude y hay que seguirlo impulsando”, expresó.

En relación con el reciente paro de transportistas en el país, Méndez señaló que todavía se cuantifican las posibles pérdidas económicas derivadas de la movilización. Sin embargo, destacó la disposición de las organizaciones del sector para mantener el diálogo y buscar soluciones a problemas como la inseguridad en las carreteras.

“Lo importante es que las cámaras que tienen que ver con los temas de transportistas están dispuestas al diálogo. Nosotros, como industriales, siempre avalaremos eso, y principalmente la construcción, que detona siete de cada 10 ramas y que depende mucho, en el tema de competitividad y productividad, de los transportes”, comentó el presidente nacional de la CMIC.

Por otra parte, indicó que existen importantes proyectos de infraestructura previstos para los próximos años, con inversiones públicas y privadas que podrían fortalecer la actividad constructora y ampliar las oportunidades de empleo en el país.

“Hay un gran proyecto en el que se van a invertir ocho billones de pesos en los siguientes cuatro o cinco años de este sexenio, que, sumado al presupuesto que hoy fluctúa en el 2.5 por ciento del PIB, nos estará dando parámetros de un doble o un triple de lo que se está invirtiendo hoy en infraestructura”, afirmó.

Méndez agregó que estos proyectos contemplan esquemas de inversión mixta, con participación de la iniciativa privada, a la que atribuyó una parte fundamental de la actividad constructora nacional.

“Hay que recordar que prácticamente el 80 por ciento de la obra y la construcción que se da en el país es de la iniciativa privada”, puntualizó.

Con este panorama, la CMIC busca fortalecer la participación de las empresas constructoras locales en los proyectos de infraestructura, al considerar que su incorporación contribuye a generar empleos, dinamizar las economías regionales y mejorar la competitividad del sector.