Primera Zona Naval activa Plan Marina ante manchas de crudo

El capitán de la Semar, Enrique Herrera, informó que hasta el momento no se han registrado arribos significativos de crudo en la zona sur de Tamaulipas

La Primera Zona Naval, con sede en Ciudad Madero, activó la fase de prevención del Plan Marina, para monitorear el desplazamiento de manchas de hidrocarburo provenientes del sur del Golfo de México, las cuales avanzan desde Tabasco, han sido detectadas en costas de Veracruz y podrían eventualmente amenazar el litoral tamaulipeco.

El capitán de la Secretaría de Marina, Enrique Herrera, informó que hasta el momento no se han registrado arribos significativos de crudo en la zona sur de Tamaulipas; sin embargo, se mantiene un despliegue permanente de vigilancia marítima, aérea y terrestre.

Detalló que actualmente participan dos embarcaciones, cuatro vehículos y personal en tierra, además del uso de drones que sobrevuelan la franja costera desde Pueblo Viejo, Veracruz, hasta los límites jurisdiccionales de la Primera Zona Naval.

"Estamos en fase de prevención, con monitoreo constante para evitar que alguna mancha llegue a afectar nuestras costas; hasta ahora no hay indicios alarmantes", señaló.

Explicó que los recorridos abarcan desde la zona norte de Veracruz, Playa Miramar y Playa Tesoro en Altamira, que aunque se han detectado residuos menores, similares a los que comúnmente arriban a la playa, no corresponden a los grandes manchones asociados al derrame en el sur del Golfo.

Añadió que la Secretaría de Marina cuenta con protocolos de atención y realiza simulacros anuales en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) para responder a este tipo de contingencias.

Por su parte, el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, confirmó que el Plan Marina fue activado desde las 6:40 horas de este día, en su fase preventiva, y destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

"Estamos trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Marina, el Gobierno del Estado de Tamaulipas y las dependencias municipales para monitorear cualquier posible afectación; hasta el momento, Playa Miramar no presenta ninguna amenaza inminente por residuos de hidrocarburos", afirmó.

Precisó que se han realizado recorridos en cuatrimotos a lo largo del litoral, desde Playa Tesoro hasta Playa Miramar, así como en zonas de Veracruz, además de monitoreos mar adentro mediante embarcaciones y drones.

Asimismo, indicó que existe un modelo de proyección oceanográfica que permite prever el comportamiento de las corrientes y el posible desplazamiento de los residuos.

Dijo que, aunque no existe una situación de emergencia, las autoridades están preparadas para actuar de inmediato en caso de detectarse hidrocarburo en las playas, "No queremos generar alarma innecesaria, pero sí informar con responsabilidad; estamos listos para atender cualquier eventualidad".

Reiteró que Playa Miramar se mantiene en condiciones óptimas de cara al próximo periodo vacacional de Semana Santa, y llamó a los visitantes a mantenerse informados a través de canales oficiales.