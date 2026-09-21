Primera tortuga caguama es liberada en Playa Bagdad

En las labores participaron Iván Rescata e integrantes de Conibio Global, organización dirigida por Jesús Elías Ibarra Rodríguez

Un hecho considerado relevante para el seguimiento de la fauna marina de Matamoros se registró este fin de semana en Playa Bagdad, con la liberación de una tortuga caguama, especie que por primera vez queda documentada en este tipo de acción de conservación en este punto de la costa.

En las labores participaron Iván Rescata e integrantes de Conibio Global, organización dirigida por Jesús Elías Ibarra Rodríguez, quienes estuvieron involucrados en el proceso de atención y posterior liberación del ejemplar.

Documentan primera liberación de tortuga caguama

De acuerdo con los participantes, este representa el primer registro de una liberación de tortuga caguama en Playa Bagdad, por lo que el acontecimiento se suma a los antecedentes de presencia de esta especie en el litoral de Matamoros.

Una vez concluidas las acciones necesarias para garantizar su liberación, la tortuga fue devuelta a su entorno natural, permitiendo que continuara su desplazamiento por la zona costera.

Registro ayudará al seguimiento de la fauna marina

La tortuga caguama es una especie marina que utiliza diferentes áreas del litoral para desplazarse y alimentarse, por lo que cada registro aporta información para conocer qué especies transitan por las costas de Matamoros.

Quienes participaron en la liberación destacaron la importancia de mantener las labores de rescate y conservación de la fauna marina, además de pedir a los visitantes de Playa Bagdad que, en caso de encontrar una tortuga en la costa, eviten manipularla y reporten su presencia a las autoridades o grupos especializados.