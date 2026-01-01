Primera Rodada del 2026 en Güémez, Tamaulipas

Con motivo de la conmemoración del 277 Aniversario de la fundación del municipio de Güémez, Tamaulipas, el Moto Club “Sierra Chiquita”, Capítulo Güémez, llevará a cabo la primera rodada del 2026.
El evento se realizará este jueves 1 de enero, a partir de las 2:30 horas. El punto de reunión será en el Km. 20 de la carretera Victoria-Monterrey, en el poblado conocido como Subida Alta. Desde este sitio, los motociclistas se dirigirán hasta la cabecera municipal, para posteriormente recorrer las diferentes calles de esta localidad.
Los organizadores esperan recibir a un número considerable de motociclistas, quienes contribuirán a realzar las diversas actividades que las autoridades municipales han preparado para las familias del municipio y los visitantes.
Los Moto Club que ya están registrados para participar con: Chimalli, Yosett Mohamet, Bhúos, La Beiby, El Andariego, Murciélagos de Victoria y Sierra Chiquita.
La cita es este jueves 1 de enero de 2026, en el kilómetro 20 de la Carretera Victoria-Monterrey, para concluir en la cabecera municipal de Güémez, Tamaulipas.