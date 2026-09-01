Primaria enfrenta falta de maestros desde hace meses en Matamoros

Los inconformes hicieron un llamado a la Secretaría de Educación para que intervenga y se asignen los tres docentes que hacen falta

El regreso a clases generó inconformidad entre padres de familia de la escuela primaria federal Profesora Isidora Cantú Meléndez, ubicada en la colonia Tamaulipas, debido a la falta de tres maestros frente a grupo.

Los padres señalaron que desde hace aproximadamente ocho meses existen plazas docentes que permanecen sin cubrir, situación que, aseguran, ha comenzado a afectar el desarrollo de las actividades escolares y la atención que reciben los estudiantes.

Durante la jornada de este lunes, un representante de la supervisión escolar acudió al plantel para atender las inquietudes de las familias; sin embargo, el encuentro no permitió alcanzar un acuerdo que diera solución inmediata a la problemática.

Padres rechazan la fusión de grupos

Entre las principales inconformidades se encuentra la posibilidad de fusionar grupos ante la ausencia de docentes. Los padres rechazaron esta alternativa y exigieron que cada grupo cuente con su maestro correspondiente, al considerar que reducir la atención educativa perjudicaría directamente a los alumnos.

Ante la falta de una respuesta favorable, advirtieron que podrían tomar medidas de presión, entre ellas cerrar temporalmente las instalaciones de la escuela hasta obtener una solución por parte de las autoridades educativas.

Los padres también reconocieron el trabajo realizado por la directora del plantel, quien, ante la falta de personal, ha tenido que ingresar a las aulas para impartir clases y atender a los estudiantes, situación que le ha impedido concentrarse completamente en sus responsabilidades administrativas.

Piden intervención de la Secretaría de Educación

Los inconformes hicieron un llamado a la Secretaría de Educación para que intervenga y se asignen los tres docentes que hacen falta, con el objetivo de garantizar el servicio educativo en condiciones adecuadas.

Finalmente, destacaron que la escuela cuenta con maestros comprometidos y alumnos que han demostrado un buen nivel académico, por lo que consideraron que la falta de personal no debe convertirse en un obstáculo para el funcionamiento y crecimiento del plantel.