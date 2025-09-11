Primaria del Ejido Benito Juárez necesita todo tipo de apoyo 

Julia Haces, Tesorera de la Sociedad Padres de Familia, adelantó que ya algunas personas se están comunicando para colaborar con su granito de arena

“Un camino de concreto sería más lo más viable y accesible para los estudiantes hacia los demás lugares, que es la salida o biblioteca o la cancha; entonces, por eso se pidió esta ayuda, lo piden los padres de familia y en realidad los alumnos, que son los que sufren en temporada de lluvias”, así se expresó la directora de la Primaria “Benito Juárez”, al señalar que se requiere de mucho apoyo para la institución.

Son 25 metros de longitud del salón de clases de segundo grado hasta los sanitarios y 7.5 metros de este punto hasta la techumbre; es lo que se requiere de construcción para diseñar un camino de material para que, en temporada de lluvias, las y los estudiantes no sufran de las inclemencias del tiempo.

Julia Haces, Tesorera de la Sociedad Padres de Familia, adelantó que ya algunas personas se están comunicando para colaborar con su granito de arena.

“La problemática es hoy, hoy está lloviendo, los niños se están enlodando y se ensucian su persona, los útiles escolares, su salón, y yo creo que no son condiciones viables para el día a día del estudio, se requiere del apoyo de todos para que los pequeños continúen su proceso de enseñanza aprendizaje”, señaló.

La Primaria “Benito Juárez”, ubicada sobre la carretera Victoria-Monterrey, en el ejido del mismo nombre, enfrenta una serie de necesidades; así lo menciona la vicepresidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Inés Castro.

“Pero sí se requiere la barda, el chapoleo, la impermeabilización, el caminito, proyectores; son muchas cosas que necesitamos en la escuela”, nos tienen muy olvidados en esta comunidad ejidal de Victoria”.

La Primaria del Ejido Benito Juárez de Ciudad Victoria, requiere del auxilio de la sociedad y del sector empresarial para lograr el objetivo, que sería una solución para mitigar los problemas de inundación y mejorar el acceso a la comunidad escolar.