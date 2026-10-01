Primaria de Reynosa promueve salud con Día de la Bicicleta

Leslie Vera Aldrete, directora de la primaria José de Escandón, destacó el entusiasmo de los estudiantes durante el recorrido

Con el propósito de fomentar estilos de vida saludables entre los estudiantes, maestros, padres de familia y alumnos de la Escuela Primaria José de Escandón, en Reynosa, llevaron a cabo el Día de la Bicicleta, actividad vinculada con los objetivos del modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

Edgar Velázquez, maestro de Educación Física, explicó que esta actividad busca promover entre los niños hábitos saludables y señaló que durante algún tiempo no había sido posible realizarla debido a las condiciones de seguridad para salir del plantel. Sin embargo, destacó que actualmente se retomó con el respaldo de los padres de familia.

“Todo para ir fomentando los estilos de vida saludables en los niños, aquí teníamos tiempo que no lo organizábamos debido a que no teníamos mucha seguridad para poder salir, pero ya ahorita se está poniendo en marcha y los papás tienen mucha disponibilidad”, comentó.

Alumnos recorren calles cercanas al plantel

Durante la jornada, los alumnos recorrieron en bicicleta las calles cercanas al perímetro escolar acompañados por sus maestros, en una experiencia que, además de promover la actividad física, buscó inculcar valores como la empatía y la importancia de conducir con precaución.

Leslie Vera Aldrete, directora de la primaria José de Escandón, destacó el entusiasmo de los estudiantes durante el recorrido.

“Los niños están muy emocionados con la actividad, el maestro nos invitó a pasear, y aquí estamos, están muy contentos”, expresó.

Actividad busca combatir el sedentarismo

El maestro de Educación Física señaló que estas actividades también representan una alternativa frente al sedentarismo y al tiempo que los menores pasan frente a videojuegos y dispositivos electrónicos.

“Ahorita ya ve cómo estamos con los videojuegos, el sedentarismo que está bien marcado; quisimos que los niños tuvieran una mañana agradable para ir fomentando lo que es el uso de la bicicleta, caminar y los papás nos apoyaron muy bien”, indicó.

Más allá de un recorrido sobre dos ruedas, la actividad permitió que la comunidad escolar compartiera un espacio de convivencia y aprendizaje fuera del aula, demostrando que la educación también puede promoverse mediante experiencias que involucren a los alumnos, sus familias y maestros en favor de una vida más activa y saludable.