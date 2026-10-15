Primaria de Reynosa presenta daños; padres temen accidente

La preocupación de las familias aumenta ante la posibilidad de que un estudiante resulte lesionado, especialmente porque muchos padres viven al día

La escuela primaria Roberto César Guzmán, ubicada en las calles Mante y Río Bravo de la colonia Tamaulipas, en Reynosa, presenta graves daños estructurales, con fragmentos de losa que se desprenden y ponen en riesgo la integridad de los alumnos. Padres de familia temen que ocurra una tragedia ante el deterioro de las instalaciones.

Madre relata caída de concreto cerca de su hija

Nora Alicia, madre de familia, expresó su preocupación por las condiciones de los salones y relató que su hija estuvo a punto de ser alcanzada por un pedazo de concreto.

“Estamos bien preocupados, porque ya ves cómo están los salones. A mi niña se le cayó un pedazo de cemento, de concreto, a un lado de ella. No nos había dicho nada; después nos contó y estamos muy preocupados”, señaló.

Tras el llamado de los padres, la regidora Mary Zapata acudió al plantel y explicó que, al tratarse de una escuela estatal, la solicitud de intervención dirigida a la presidenta de la República fue canalizada al Gobierno de Tamaulipas.

“El oficio que ellos enviaron a la presidenta de la República se les canalizó al Estado, puesto que es una escuela estatal. Ahorita aquí andamos y ya vamos a tomar cartas en el asunto”, aseguró.

Reportan baños inservibles y fallas en el sistema eléctrico

Además de los daños estructurales, los baños están inservibles y el sistema eléctrico no funciona. Ante esta situación, Zapata criticó a los políticos que concentran sus esfuerzos en la promoción electoral, mientras las necesidades de las escuelas siguen sin resolverse.

“Andan todos encampañados, y si hay prisas para campaña, que haya prisa para la educación. Creo que es lo que debe de ser, que bajen a campo, al territorio, a responderle a la gente, porque los niños no votan, pero los papás sí”, cuestionó.

La preocupación de las familias aumenta ante la posibilidad de que un estudiante resulte lesionado, especialmente porque muchos padres viven al día y carecen de recursos para afrontar una emergencia.

“Sí tenemos miedo. Nosotros no tenemos un medio por si le pasa algo a un niño de nosotros, ¿y luego qué vamos a hacer? No tenemos seguro, lo necesitamos”, manifestó Nora Alicia.

Gestionarán recursos para rehabilitar la primaria

Por su parte, la regidora se comprometió a llevar el caso ante el Congreso local para buscar una solución y gestionar los recursos necesarios para rehabilitar el plantel.

“En el Congreso local tenemos una Comisión de Educación, entonces queremos que se enteren. Le vamos a dar trámite porque tiene que entrar en el programa de obra pública”, indicó.

Mientras avanzan las gestiones, los padres de familia esperan que las autoridades estatales atiendan de manera urgente el deterioro de la primaria Roberto César Guzmán, antes de que los desprendimientos de concreto y las fallas en las instalaciones provoquen un accidente que ponga en peligro a la comunidad escolar.