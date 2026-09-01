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PRI respalda protestas de trabajadores de salud en Tamaulipas

Por: Alfredo Uvalle

31 Agosto 2026, 20:44

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Díaz Lara pidió, finalmente, que las autoridades atiendan las demandas del personal de salud y resuelvan las problemáticas del programa IMSS-Bienestar

PRI respalda protestas de trabajadores de salud en Tamaulipas

Bruno Díaz Lara, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas, respaldó el derecho de los trabajadores sindicalizados de la salud a manifestarse en contra del programa IMSS-Bienestar y exigió a las autoridades cumplir con sus responsabilidades en materia sanitaria.

PRI pide atender las demandas del personal sanitario

En un pronunciamiento, Díaz Lara afirmó que los manifestantes tienen “todo el derecho” a expresar su inconformidad y a demandar que los funcionarios encargados de la salud, a todos los niveles, federal, estatal y municipal, así como los representantes populares en las diferentes cámaras, cumplan con su compromiso de atender a la ciudadanía.

Dirigente relaciona reclamos con el proceso de 2027

El líder priista vincula además la exigencia ciudadana con el horizonte político del partido: “Estamos convencidos que en 2027 les vamos a quitar las mayorías, vamos a recuperar municipios y vamos a seguir demostrando que el PRI, al gobernar, sabe darle resultados a la gente”, señaló.

Díaz Lara pidió, finalmente, que las autoridades atiendan las demandas del personal de salud y resuelvan las problemáticas del programa IMSS-Bienestar para garantizar atención efectiva a la población tamaulipeca.

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