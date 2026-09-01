PRI respalda protestas de trabajadores de salud en Tamaulipas

Díaz Lara pidió, finalmente, que las autoridades atiendan las demandas del personal de salud y resuelvan las problemáticas del programa IMSS-Bienestar

Bruno Díaz Lara, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas, respaldó el derecho de los trabajadores sindicalizados de la salud a manifestarse en contra del programa IMSS-Bienestar y exigió a las autoridades cumplir con sus responsabilidades en materia sanitaria.

PRI pide atender las demandas del personal sanitario

En un pronunciamiento, Díaz Lara afirmó que los manifestantes tienen “todo el derecho” a expresar su inconformidad y a demandar que los funcionarios encargados de la salud, a todos los niveles, federal, estatal y municipal, así como los representantes populares en las diferentes cámaras, cumplan con su compromiso de atender a la ciudadanía.

Dirigente relaciona reclamos con el proceso de 2027

El líder priista vincula además la exigencia ciudadana con el horizonte político del partido: “Estamos convencidos que en 2027 les vamos a quitar las mayorías, vamos a recuperar municipios y vamos a seguir demostrando que el PRI, al gobernar, sabe darle resultados a la gente”, señaló.

Díaz Lara pidió, finalmente, que las autoridades atiendan las demandas del personal de salud y resuelvan las problemáticas del programa IMSS-Bienestar para garantizar atención efectiva a la población tamaulipeca.