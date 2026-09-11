Previsión funeraria, la alternativa para bajar gastos post mortem

Contar con un servicio funerario a previsión permite a las familias prepararse con anticipación y cubrir el costo mediante pagos a plazos

Quienes cuentan con experiencia en el ramo funerario son testigos del fuerte problema económico y familiar que se genera cuando una persona fallece y sus seres queridos no cuentan con un servicio previamente contratado.

Contar con un servicio funerario a previsión permite a las familias prepararse con anticipación y cubrir el costo mediante pagos a plazos, evitando que, en medio del duelo, tengan que enfrentar de manera inmediata un gasto que puede representar una importante afectación a su economía.

El empresario funerario Oscar Hinojosa Cantú advirtió que la falta de previsión puede incluso generar conflictos entre los propios familiares al momento de cubrir los gastos del funeral, por lo que recomendó anticiparse y contratar un servicio que permita evitar esta situación.

“No deje problemas a las familias, a los hijos y muchas personas, si lo hacen, porque a la hora de la muerte, con mucho respeto, ya nadie quiere poner nada”, señaló, al explicar que en las capillas es frecuente escuchar reclamos entre familiares sobre quién debe aportar para cubrir los gastos funerarios.

En la frontera de Tamaulipas, una familia que no cuenta con este tipo de previsión puede tener que desembolsar en el momento entre 40 mil y 60 mil pesos por un servicio funerario tradicional, dependiendo del ataúd, velación, preparación del cuerpo, traslado y otros servicios incluidos.

Ante estos costos, la cremación se ha convertido en otra alternativa para las familias, debido a que puede reducir tanto el gasto como el tiempo requerido para los servicios funerarios. Hinojosa Cantú explicó que actualmente existe una demanda prácticamente equilibrada entre los servicios tradicionales y la cremación.

“Me preguntan qué es lo que más está usando y está mitad y mitad. Los crematorios son muy modernos y te desintegran en cinco horas”, comentó el empresario, quien también destacó que, desde su perspectiva religiosa, la cremación no representa un impedimento para la fe cristiana.

Desde la perspectiva cristiana, más allá del aspecto económico, existe también el compromiso de acompañar dignamente a quienes han partido. Dar cristiana sepultura constituye una obra de misericordia corporal y una expresión de respeto hacia la persona fallecida, además de representar la esperanza en la resurrección.

En este sentido, Oscar Hinojosa Cantú hizo un llamado a quienes atraviesan dificultades económicas y no cuentan con los recursos necesarios para afrontar un servicio funerario, asegurando que también existe una responsabilidad humana y cristiana de ayudar a quienes más lo necesitan.

“Si tú me estás escuchando, y sabes que una persona no tiene para vivir y menos para morir, háblame; para mí es una bendición, no es una carga”, expresó, al señalar que brindar apoyo a una familia en esas circunstancias representa una oportunidad de servir y compartir.

La previsión funeraria, de esta manera, no solamente representa una herramienta para disminuir el impacto económico de una pérdida, sino también una forma de evitar conflictos familiares y garantizar que, llegado el momento, los seres queridos puedan despedir dignamente a quien ha fallecido.

Prepararse para la muerte puede resultar difícil de hablar dentro de una familia, pero hacerlo con anticipación puede evitar que el dolor de una pérdida se convierta también en una crisis económica, permitiendo enfrentar ese momento con mayor tranquilidad, dignidad y solidaridad.