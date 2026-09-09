Previenen violencia y acercan apoyos a familias de Victoria

La SEBIEN llevó acciones de prevención a la colonia Estrella, además de acercar atención médica y leche de fórmula a las familias

La Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN), a través del Departamento de Atención a la Mujer, continúa con las acciones de la campaña de prevención de la violencia, con el propósito de fortalecer los vínculos, la convivencia y la relación al interior de las familias.

En el marco de esta actividad, Lorena Zapata Medina, titular de la SEBIEN, acudió junto con su equipo de colaboradores a la colonia Estrella, donde sostuvo un encuentro con un grupo de vecinos para escuchar sus inquietudes y compartir información orientada a la prevención de la violencia y al fortalecimiento de las relaciones familiares.

Durante la jornada, se destacó la importancia de promover entornos de respeto, comunicación y apoyo, así como de brindar a las familias herramientas que contribuyan a una convivencia sana y libre de violencia.

Para fortalecer la salud y bienestar familiar que promueve el alcalde Lalo Gattás, se acercó el Dispensario Médico y se hizo entrega de leche de fórmula para niñas y niños del sector.