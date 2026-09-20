Prevención, clave ante riesgos industriales en Tamaulipas

En Altamira se realizó un ejercicio en las instalaciones de la Secretaría de Servicios Públicos, con el objetivo de medir la capacidad de respuesta

Ante la convivencia cotidiana de la población del sur de Tamaulipas con instalaciones de la industria petroquímica, gas, refinería y otras actividades que representan escenarios potenciales de riesgo, autoridades de Protección Civil y grupos voluntarios destacaron la importancia de fortalecer la cultura de la prevención y mantener capacitados a los cuerpos de emergencia.

En el marco del Simulacro Nacional convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, en Altamira se realizó un ejercicio en las instalaciones de la Secretaría de Servicios Públicos, con el objetivo de medir los tiempos y capacidad de respuesta de las unidades de emergencia.

Romel Martínez Flores, director de Protección Civil en Altamira, informó que el municipio registró el ejercicio ante la Coordinación Nacional de Protección Civil y explicó que previamente se realizaron reuniones de trabajo y capacitaciones para preparar la participación de las distintas corporaciones.

Simulan dos conatos de incendio en Altamira

Durante el simulacro se plantearon dos conatos de incendio; el primero se ubicó en el área de taller y almacén, donde se simuló un incidente derivado de un cortocircuito y fue atendido con apoyo de grupos voluntarios. El segundo escenario se presentó en el área de almacenamiento de residuos, donde se manejan materiales como solventes y pintura, siendo atendido por Bomberos Municipales con equipo especializado para materiales peligrosos.

Martínez Flores subrayó que la prevención resulta particularmente relevante en una región donde existen instalaciones industriales y actividades que requieren una coordinación permanente entre Protección Civil, Bomberos, Tránsito, empresas y ciudadanía.

Por su parte, Francisco Pérez Ramírez, secretario del Ayuntamiento de Altamira, destacó la coordinación entre las distintas áreas de emergencia y los grupos voluntarios que participaron en el ejercicio, al señalar que este tipo de actividades permiten evaluar la capacidad de respuesta ante situaciones que pudieran presentarse en el municipio.

El funcionario reconoció además el trabajo que realizan los cuerpos de emergencia y señaló que la capacitación y los simulacros forman parte de las acciones encaminadas a proteger a la población.

En tanto, Humberto Hernández, coordinador de Cruz Ámbar en Altamira, señaló que los grupos voluntarios mantienen una colaboración permanente con Protección Civil municipal, estatal y nacional, así como con el Gobierno Municipal, para participar en ejercicios de prevención y atención de emergencias.

Extenderán acciones preventivas a escuelas y comunidades

Como parte de esta estrategia, Protección Civil y los grupos voluntarios proyectan llevar la cultura de la prevención a comunidades rurales e instituciones educativas.

Martínez Flores adelantó que durante esta semana se contempla trabajar en escuelas de Villa Cuauhtémoc, entre ellas un Cobat y una secundaria que se encuentran ubicados en la misma zona, donde se pretende realizar un ejercicio conjunto de evacuación.

Explicó que antes de efectuar el simulacro se impartirá capacitación a estudiantes y personal educativo, con la expectativa de involucrar a entre 500 y 600 alumnos por área educativa.

El objetivo, dijo, es que la prevención no se limite a las instalaciones industriales o edificios públicos, sino que llegue también a las escuelas y comunidades donde diariamente se concentra la población.

Las autoridades coincidieron en que los simulacros permiten identificar áreas de oportunidad, mejorar la coordinación entre corporaciones y preparar a la ciudadanía para responder de manera adecuada ante una eventual emergencia, particularmente en una región donde la actividad industrial hace indispensable mantener una cultura permanente de prevención.