Prevén sensaciones térmicas de 50 grados por la canícula

Durante los 40 días más calurosos del año se prevé que concluya hacia agosto; por tal motivo, los 43 municipios del estado ya implementan acciones de apoyo

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, informó que la canícula es un fenómeno climático caracterizado por una disminución significativa de las lluvias y un aumento extremo de las temperaturas con sensaciones térmicas de 48 y hasta 50 grados.

“Sabemos que las canículas, es calor totalmente cero lluvias, y estamos preparados listos, a lo mejor sería muy anticipado decir las temperaturas, pero sabemos que son temperaturas altas, sensaciones térmicas de hasta 48-50 grados”, dijo el funcionario.

Explicó que durante los 40 días más calurosos del año se prevé que concluya hacia finales de agosto; por tal motivo, los 43 municipios del estado ya implementan acciones de apoyo a la población.

Municipios habilitan puntos de hidratación

“Si por supuesto, ya hay municipios que con calores que con temperaturas altas han estado saliendo a distribuir, bebidas, agua, y por supuesto teniendo puntos de hidratación y áreas de esparcimiento”, señaló.

Las regiones más afectadas por el fenómeno de la llamada canícula, considerada como la temporada más calurosa del año, son Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.