Prevén lluvias y ambiente cálido este jueves en Tamaulipas

El SMN pronosticó lluvias en distintas regiones de Tamaulipas y temperaturas cálidas por la interacción de sistemas atmosféricos y la onda tropical 14

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves un ambiente cálido con probabilidad de lluvias en distintas regiones de Tamaulipas, debido a la interacción de dos circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, condiciones de inestabilidad atmosférica y el avance de la onda tropical número 14.

En la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, la jornada comenzó con lluvias acompañadas de tormenta eléctrica, una temperatura de 26 grados Celsius y una presión barométrica de 1014 hectopascales.

Pronostican ambiente cálido y posibilidad de chubascos

Para el resto del día se espera un ambiente despejado con intervalos nubosos, temperaturas de entre 26 y 31 grados Celsius, además de una probabilidad del 20% de precipitaciones.

El pronóstico también contempla humedad de hasta 86% y vientos con velocidades superiores a los cinco kilómetros por hora en la zona conurbada.

Lluvias y rachas de viento en el estado

El SMN informó que en la región del Golfo de México se prevé cielo de medio nublado a nublado durante el transcurso del día.

En Tamaulipas se esperan lluvias con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo, mientras que en el centro de Veracruz se pronostican lluvias puntuales fuertes que podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Durante la tarde persistirá un ambiente cálido a caluroso, con viento del sureste de entre 20 y 30 kilómetros por hora y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en distintas zonas de Tamaulipas.

Tormenta tropical Douglas no representa riesgo

Las autoridades meteorológicas también informaron sobre la formación de la tormenta tropical Douglas en el océano Pacífico.

No obstante, el sistema se mantiene alejado de las costas nacionales, por lo que actualmente no representa un riesgo para el territorio mexicano.

Ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones durante sus traslados.