Prevén hasta 45°C y lluvias con tormentas en Tamaulipas

El SMN pronostica calor de hasta 45°C en Tamaulipas este 6 de agosto, además de chubascos y tormentas eléctricas en distintas zonas del estado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este 6 de agosto el estado de Tamaulipas registrará un ambiente de cálido a muy caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius en el oeste y noroeste de la entidad, además de intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica.

El pronóstico indica que el cielo permanecerá de medio nublado a nublado durante gran parte del día. Aunque por la mañana prevalecerá un ambiente cálido, conforme avance la jornada aumentará el calor, especialmente en las regiones occidentales del estado.

El SMN señaló que la onda de calor continuará afectando el oeste de Tamaulipas, donde se esperan las temperaturas más elevadas de la jornada.

La circulación anticiclónica favorecerá un incremento en las temperaturas no solo en Tamaulipas, sino también en entidades como Nuevo León, Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

En territorio tamaulipeco, las máximas previstas oscilarán entre 40 y 45°C en las zonas más cálidas.

Se pronostican chubascos y tormentas eléctricas

Además del intenso calor, el estado registrará intervalos de chubascos, con acumulados estimados de entre 5 y 25 milímetros.

Las lluvias podrían presentarse de forma intermitente y localizada, acompañadas de descargas eléctricas y con posibilidad de caída de granizo en zonas altas, por lo que las condiciones meteorológicas podrían cambiar rápidamente durante la tarde.

El pronóstico también contempla precipitaciones en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, mientras que las lluvias más intensas se esperan en el sur de Veracruz y el oeste de Tabasco.

Temperaturas por municipio

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas y mínimas previstas para algunos municipios de Tamaulipas son las siguientes:

Matamoros: máxima de 35°C y mínima de 27°C.

máxima de 35°C y mínima de 27°C. Reynosa: máxima de 38°C y mínima de 27°C.

máxima de 38°C y mínima de 27°C. Nuevo Laredo: máxima de 39°C y mínima de 27°C.

máxima de 39°C y mínima de 27°C. Tampico: máxima de 32°C y mínima de 27°C.

máxima de 32°C y mínima de 27°C. El Mante: máxima de 34°C y mínima de 24°C.

máxima de 34°C y mínima de 24°C. Ciudad Victoria: máxima de 36°C y mínima de 23°C.

Aunque las lluvias podrían provocar un descenso temporal de la temperatura en algunas zonas, el SMN advirtió que esto no representa el fin del ambiente muy caluroso.

El pronóstico extendido mantiene la onda de calor sobre el oeste de Tamaulipas durante los próximos días, por lo que las altas temperaturas continuarán siendo el fenómeno dominante en esa región del estado.