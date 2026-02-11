Prevén grandes anuncios de inversión en Tamaulipas

El Puerto de Matamoros forma parte de la estrategia estatal para ampliar la infraestructura logística, atraer inversión productiva y generar empleos

La secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, informó que el proyecto del Puerto Norte de Matamoros mantiene un avance positivo y que en el corto plazo podrían darse anuncios importantes derivados de gestiones con inversionistas nacionales e internacionales.

La funcionaria estatal destacó que continúan reuniones estratégicas del gobernador con empresarios de alto nivel, lo que fortalecerá el desarrollo logístico, industrial y comercial de la región fronteriza.

“En este tema vamos muy bien. Yo creo que ya pronto vamos a tener grandes noticias para este esfuerzo. Están pendientes algunas reuniones de nuestro gobernador con empresarios de alto nivel”, expresó.

Cantú Deándar señaló que el impulso al puerto se vincula con la llegada de nuevas industrias y empresas del sector de desarrollo y comercio, lo que contribuirá a consolidar a Tamaulipas como un polo de crecimiento económico.

Asimismo, subrayó que el dinamismo productivo del estado se refleja en indicadores recientes, al posicionarse Tamaulipas en el primer lugar nacional en crecimiento industrial durante septiembre del año pasado, resultado que fortalece la confianza de inversionistas en la entidad.

El Puerto de Matamoros forma parte de la estrategia estatal para ampliar la infraestructura logística, atraer inversión productiva y generar empleos, integrando a la región a cadenas globales de valor y fortaleciendo la competitividad del estado en el comercio internacional.