Prevén derrama en Texas por Acción de Gracias y Black Friday

Esto ante la visita de ciudadanos mexicanos, quienes tradicionalmente cruzan la frontera para aprovechar las ofertas y hacen compras navideñas anticipadas

Desde centros comerciales hasta pequeños negocios, el Valle espera un incremento significativo en el flujo de visitantes, especialmente por la llegada de consumidores provenientes de estados como Nuevo León y Tamaulipas, quienes tradicionalmente cruzan la frontera para aprovechar las ofertas y realizar compras navideñas anticipadas.

De acuerdo con representantes del sector comercial, los hoteles, restaurantes y tiendas minoristas reportan un aumento en reservaciones y consultas en comparación con semanas previas, lo que anticipa un fin de semana de alta actividad. Además, se espera que las promociones extendidas —que ahora abarcan desde el jueves de Acción de Gracias hasta el llamado Cyber Monday— impulsen un mayor volumen de ventas tanto en tiendas físicas como en línea.

Comerciantes del Valle han señalado que este periodo representa uno de los momentos clave para su recuperación anual, ya que muchas empresas dependen de estas fechas para alcanzar sus objetivos de fin de año. Asimismo, autoridades fronterizas prevén un incremento notable en los cruces internacionales, impulsado por las compras y las reuniones familiares típicas de la temporada.

Con el clima económico actual y la creciente tendencia de compras anticipadas, se espera que el Valle de Texas experimente uno de los fines de semana comerciales más activos del año, generando una derrama económica relevante para la región y consolidando estas fechas como un motor importante para el comercio local.