Preven comerciantes de Matamoros repunte en ventas por 10 de mayo

Estiman comerciantes de la zona peatonal de Matamoros un incremento en sus ventas de entre un 20 y un 30 por ciento ante celebración del Día de las Madres

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Comerciantes de la zona peatonal de Matamoros mantienen expectativas favorables rumbo a la celebración del 10 de mayo, fecha en la que estiman un incremento en sus ventas de entre un 20 y un 30 por ciento.

Así lo dio a conocer el representante de la zona peatonal de Matamoros, Miguel Ángel Caballero Barajas, quien destacó que este repunte estaría impulsado tanto por consumidores locales como por visitantes, especialmente del Valle de Texas, un mercado que —señaló— se ha consolidado desde la pandemia como un importante motor para el comercio en la ciudad.

El representante del sector explicó que el Día de las Madres es una de las temporadas más importantes del año, ya que abarca una amplia variedad de productos y servicios.

“Este tipo de celebraciones enmarca todo tipo de artículos para festejar a mamá; el comercio ya está preparado con lo tradicional que se requiere para estas fechas”, expresó.

Indicó que la oferta comercial en el centro histórico es diversa y se adapta a todos los gustos y presupuestos, desde regalos como ropa y accesorios, hasta servicios como salones de belleza, cenas y detalles especiales.

Finalmente, reiteró que los negocios establecidos cuentan con todo lo necesario para atender la demanda durante esta temporada, confiando en que la afluencia de compradores contribuya a fortalecer la economía local.