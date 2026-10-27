Prevén calor de hasta 32 grados con lluvias en Tmaulipas

Las autoridades monitorean la humedad del Golfo de México que traerá precipitaciones ligeras y termómetros de hasta 32 grados en la región.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que la temporada de lluvias y huracanes concluirá el próximo 30 de noviembre, fecha en que comienza el periodo de bajas temperaturas.

Para esta semana se pronostican lluvias puntuales, aunque no fuertes, en las zonas centro, cañera y sur, así como en parte de la Sierra del Altiplano. Explicó que las precipitaciones estarían relacionadas con la humedad proveniente del Golfo de México, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 30 y 32 grados Celsius.

El funcionario señaló que la actividad de lluvias de esta temporada ha sido menor que la del año pasado, cuando se registraron tormentas tropicales como Barry y Alberto.

Añadió que se prevé la llegada de 55 frentes fríos y que Protección Civil mantiene coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional y su área de meteorología para informar oportunamente sobre su evolución.