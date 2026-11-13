Prevén aumento de 7.3% en derrama por el Buen Fin en Victoria

Para procurar que la jornada concluya con saldo blanco, se desplegará un operativo coordinado con autoridades de los tres niveles de gobierno

El alcalde Eduardo Gattás Báez estimó que la derrama económica del Buen Fin en la capital tamaulipeca podría aumentar 7.3 por ciento respecto al año pasado, cuando se alcanzaron 720 millones de pesos.

Durante su arribo a palacio, donde sostuvo una reunión con el sector salud para evaluar la campaña de vacunación y otras acciones, el presidente municipal señaló que más de 400 negocios participarán en esta edición y recomendó a la ciudadanía realizar sus compras de manera responsable y adquirir únicamente lo que necesita.

Para procurar que la jornada concluya con saldo blanco, se desplegará un operativo coordinado en el que participarán la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Estatal, Protección Civil y Tránsito Municipal.

Gattás Báez añadió que se instalarán centros de reacción inmediata para prevenir incidentes y atender posibles emergencias, incluidos robos, ante el incremento de la actividad comercial.

Aseguró que Ciudad Victoria se mantiene tranquila y que ocupa lugares destacados en los indicadores nacionales de seguridad.