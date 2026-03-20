Prevén alta afluencia turística en Tamaulipas por Semana Santa

Se han llevado a cabo diversas reuniones de coordinación del operativo vacacional, en las que participan autoridades estatales y municipales

En un contexto de fortalecimiento a la promoción turística y mejoras en la conectividad carretera, la Secretaría de Turismo estatal prevé un incremento en la afluencia de visitantes durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, con la llegada de turistas provenientes de diversos estados del país e incluso del extranjero.

Benjamín Hernández Rodríguez, directo de turismo en Tamaulipas, participó en la reunión del Consejo Empresarial de Ciudad Madero, donde se abordaron estrategias para consolidar al sur del estado como un destino competitivo.

Proyectan llegada de millones de turistas

El funcionario estatal señaló que se estima la llegada de hasta 2.9 millones de personas en todo Tamaulipas, de las cuales cerca del 70 por ciento se concentrarían en la zona sur, particularmente en Playa Miramar, uno de los principales atractivos turísticos del Golfo de México.

Preparan operativo vacacional y atención al turista

En este sentido, destacó que ya se han llevado a cabo diversas reuniones de coordinación del operativo vacacional, en las que participan autoridades estatales y municipales, así como cuerpos de auxilio, con el objetivo de garantizar seguridad, orden y servicios adecuados.

Entre las acciones contempladas se encuentra la instalación de un Centro de Atención y Protección al Turista, con presencia de ambulancias, personal de salud y dependencias como COEPRIS.

Destacan importancia de infraestructura carretera

Durante el encuentro, también se puso sobre la mesa la relevancia de la infraestructura carretera como factor clave para detonar el turismo; la apertura de nuevas vías, como la conexión hacia la región del Bajío, permitirá ampliar el mercado de visitantes y facilitar su arribo al sur de Tamaulipas, reduciendo tiempos de traslado y mejorando la experiencia de viaje.

Además, se reconoció la necesidad de continuar con gestiones para rehabilitar accesos carreteros estratégicos en la zona conurbada.

Sector empresarial respalda coordinación turística

Por su parte, el presidente del Consejo Empresarial de Ciudad Madero, Felipe Olvera Ramírez, destacó que este tipo de reuniones permiten al sector privado expresar inquietudes y propuestas directamente a las autoridades, lo que fortalece la coordinación rumbo a la temporada alta.

Subrayó que existe certeza en la capacidad operativa y logística para recibir a los visitantes, aunque insistió en la importancia de mantener e incrementar la promoción turística, así como continuar mejorando la infraestructura, a fin de consolidar a la zona sur, integrada por Tampico, Madero y Altamira, como un destino integral que no solo ofrece playa, sino también desarrollo económico y oportunidades de inversión.