Presidenta atiende a familiares de pacientes en estado crítico

El señor Martínez, quien es paciente oncológico desde 2017 y atraviesa su cuarta recaída, sufrió hace aproximadamente 21 días una mordedura de araña violinista

Durante la gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Ciudad Victoria, Tamaulipas, un grupo de ciudadanos realizó una manifestación pacífica a las afueras del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria para solicitar apoyo urgente en un caso de salud crítico.

Familiares del señor Lucas Leonel Martínez, originario del ejido Cruz y Cruz, del municipio de Hidalgo, expusieron la delicada situación que enfrenta el paciente.

Según explicaron, el señor Martínez, quien es paciente oncológico desde 2017 y atraviesa su cuarta recaída, sufrió hace aproximadamente 21 días una mordedura de araña violinista.

Stephanie Lizeth Martínez Guardiola, hija del paciente, explicó que, aunque el Hospital Regional de Alta Especialidad ha brindado la atención que está a su alcance, el estado de salud de su padre se deteriora rápidamente y requiere urgentemente la valoración y tratamiento de un especialista en toxicología y oncología.

"Todo cada día se complica y cada vez se está poniendo peor", señaló la joven al solicitar ayuda para conseguir la atención especializada que su padre necesita con prontitud.

Respuesta de la presidenta Sheinbaum.

La manifestación, que se llevó a cabo previo al ingreso de la comitiva presidencial, logró captar la atención de la mandataria. A su llegada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó detener el vehículo para atender directamente a las familias que portaban cartulinas con peticiones.

Al escuchar el caso de Lucas Leonel Martínez, la presidenta se tomó el tiempo de anotar personalmente los detalles: el nombre del paciente, el nombre de una de las hijas y un número de contacto para dar seguimiento a la solicitud de Citlaly Martínez quien fue atendida de manera personal por la mandataria.

Durante el breve encuentro, la presidenta también recibió diversas peticiones y documentos entregados por otros asistentes, además de atender peticiones de ciudadanos que se acercaron para saludarla y solicitar su firma en libros y otros artículos.