Presentarán seis denuncias más en contra de ex funcionarios

Estas denuncias son contra funcionarios de primer nivel, directores generales y jefes de departamento de la pasada administración estatal de Tamaulipas

Por: Alfredo Uvalle

Enero 03, 2023, 13:14

La Consejera Jurídica del gobierno de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, informó que en los próximos días la administración estatal interpondrá seis denuncias nuevas en contra de ex funcionarios que se desempeñaron en las diferentes dependencias gubernamentales y que son derivadas del proceso de entrega recepción.



“A partir del análisis de la revisión que se viene realizando es que se siguen presentando nuevas denuncias, están en proyecto todavía seis más que esperamos se presenten en esta semana para concluir por ahí entre 24 y 25 denuncias y que es más o menos hasta ahora lo que tenemos considerado en el material que se ha proporcionado a partir insisto de estos hallazgos, de estas evidencias que se obtuvieron del proceso de entrega recepción”, señaló.



Dijo que estas seis denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de Justicia del estado, se suman a las 18 que fueron presentadas al inicio del actual sexenio en contra de funcionarios de primer nivel, directores generales y jefes de departamento de la pasada administración estatal en Tamaulipas.



“Secretaria de Bienestar Social que es quien tiene como platicábamos identificadas irregularidades e inconsistencias que ameritan la presentación de denuncias, administración que también es otra de las secretarias que ha presentado un gran número de irregularidades, son también la secretaria general de gobierno que a partir de ciertos organismos públicos descentralizados es que son las principales secretarias que han presentado inconsistencias”, dijo la Consejera Jurídica.



Menciono que de los implicados, son entre 3 y 4 ex funcionarios por cada una de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.



“El titular, el director del área correspondiente, incluso jefes de departamento que participaron en la generación de actos o hechos que son los que producen la presentación de denuncias”, dijo Tania Contreras López.



Dijo que las denuncias obedecen a la existencia de una simulación de contratos y prestación de servicios simulados en lo que se refiere a la celebración de contratos.



“La Secretaría de Seguridad Pública presenta un cúmulo de irregularidades y las denuncias se encuentran en proceso de conformación, de esta dependencia aún no se presenta ninguna denuncia y esperamos hacer lo propio en la próxima semana, pero en montos económicos es la secretaria de bienestar social la que registra el monto más importante como tal”, concluyó.