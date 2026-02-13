Presentan reformas en sesión del Congreso en Matamoros

El diputado Eliphalet Gómez Lozano planteó ajustes al funcionamiento interno del Congreso, entre ellos hacer obligatoria la asistencia de legisladores

El Congreso del Estado de Tamaulipas llevó a cabo una sesión itinerante los días 10 y 11 de febrero de 2026 en la ciudad de Matamoros, como parte de las actividades conmemorativas por el Bicentenario del municipio y con el propósito de acercar el trabajo legislativo a la ciudadanía.

Durante la sesión se presentaron propuestas de reforma en materia de salud, empleo, agua y temas fiscales, el diputado Isidro Vargas promovió una iniciativa para expedir la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Tamaulipas.

Por su parte, el diputado Eliphalet Gómez Lozano planteó ajustes al funcionamiento interno del Congreso, entre ellos hacer obligatoria la asistencia de legisladores a sesiones, comisiones y comités.

En contraste, los cuatro diputados del Partido Acción Nacional no acudieron a la jornada sin que se informara una justificación, el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto, calificó la ausencia como una falta de respeto hacia la población de Matamoros, mientras que el alcalde señaló que se esperaba la presencia de los 36 legisladores.

La sesión de la LXVI Legislatura en esta ciudad fronteriza tuvo una duración de poco más de tres horas.