Presentan nueva denuncia contra exgobernador Cabeza de Vaca

El diputado federal Sergio Gutiérrez y el diputado local Humberto Prieto Herrera, denunciaron la presunta participación de Cabeza de Vaca en huachicoleo fiscal

En la Fiscalía General de la República (FGR), el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y el presidente del Congreso de Tamaulipas, diputado Humberto Prieto Herrera, ambos de Morena, presentaron una nueva denuncia contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por su presunta participación en el operativo de huachicoleo fiscal.

Al finalizar la entrega de la denuncia, los legisladores ofrecieron detalles sobre esta nueva acusación, en la que acompañados de la maestra Lupita Gómez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tamaulipas, señalaron los presuntos vínculos del exmandatario tamaulipeco en la operación.

Hicieron un llamado a la nueva fiscal de la República para que abra una investigación exhaustiva al respecto.

Gutiérrez Luna y Prieto Herrera coincidieron en que Cabeza de Vaca ha huido a Estados Unidos, desde donde busca defenderse y evadir la justicia.

Además, informaron que este mismo lunes 8 de diciembre, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar miles de firmas que respaldan todas las denuncias en contra de Francisco García Cabeza de Vaca.