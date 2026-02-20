Presentan diputados iniciativas contra el bullying en Tamaulipas

Según datos recientes, en el estado se han registrado 228 casos de violencia física en escuelas en la última década, siendo los varones los más afectados

La diputada local Blanca Anzaldua Nájera informó que la actual legislatura ha presentado iniciativas de ley para evitar los casos de bullying en las escuelas, situación que es muy preocupante porque ha ido en aumento.

Iniciativas para prevenir el bullying en escuelas de Tamaulipas

Recordó que hace días se registró un caso de un niño que fue apuñalado afuera de una escuela, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a cuidar las pertenencias de sus hijos que llevan a las instituciones educativas.

La diputada Blanca Anzaldua Nájera dijo que integrantes de la actual legislatura presentaron iniciativas para autorizar la revisión de mochilas e impartir cursos en el aspecto socioemocional.

Estadísticas de violencia física en escuelas

Según datos recientes, en Tamaulipas se han registrado 228 casos de violencia física en escuelas en la última década, siendo los varones los más afectados (75.4%).

En Ciudad Victoria, se han detectado 20 casos de menores que se han acercado a buscar apoyo por violencia, bullying y ciberacoso.

Campaña de la CODHET contra el bullying

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) lanzó una campaña educativa de emergencia para prevenir el bullying en escuelas de nivel básico y medio.

Recomendaciones para prevenir el bullying

Observar el ánimo y la actitud de los hijos.

Inculcar y reforzar buenos hábitos y valores.

Acudir a las reuniones de padres de familia.

Mantener una comunicación asertiva con los pequeños.

Poner límites y comunicar las consecuencias de los malos comportamientos.

Fomentar la inclusión y la empatía en el aula.

Establecer normas claras contra el bullying y crear programas de sensibilización.

La diputada Anzaldua Nájera enfatizó la importancia de trabajar juntos para prevenir el bullying y crear un entorno seguro para los estudiantes.