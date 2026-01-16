Presentan Carnaval Tamaulipas; participan tres municipios del sur

El Carnaval Tamaulipas 2026 busca reflejar la identidad tamaulipeca y fortalecer el turismo regional mediante eventos organizados con arraigo cultural

Autoridades presentaron de manera oficial la segunda edición del Carnaval Tamaulipas 2026, un evento que se llevará a cabo del 12 al 15 de febrero y que contará con la participación de los municipios de Ciudad Madero, Altamira y Tampico.

El inicio de las actividades será el 12 de febrero en Ciudad Madero; el día 13 se realizará el primer desfile del carnaval; el 14 de febrero continuará en el municipio de Altamira y el cierre se llevará a cabo el 15 de febrero en Tampico.

Durante la presentación, el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, hizo un llamado a quienes se dedican a la animación para que se sumen a esta celebración regional.

“Queremos invitar a todas las personas que se dedican a la animación, hay forma de participar, ya hay convocatoria y se cierra el 3 de febrero”, expresó el funcionario estatal, al destacar que no tendrá costo de inscripción para los participantes.

Las autoridades señalaron que el éxito obtenido en la edición anterior fue clave para realizar una segunda edición, con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y ofrecer un espacio de diversión sana para locales y visitantes.

Por su parte, el presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez, resaltó los atractivos naturales y culturales que se mostrarán durante el recorrido del carnaval en su municipio.

“En el municipio de Altamira tenemos unos recursos hermosos que queremos enseñarles; pasaremos por el centro de la ciudad, bajaremos por la laguna en la Isla de la Esperanza; además vamos a tener a La Sonora Dinamita”, señaló el edil.

Se prevé la asistencia de alrededor de 73,000 personas.

En materia de seguridad, las autoridades aseguraron que se cuenta con condiciones favorables para el desarrollo del evento y coordinación con instancias federales.

“Nuestra zona es la más segura del país; por otro lado, las carreteras, estamos en contacto con la Guardia Nacional para un traslado seguro”, afirmó el presidente municipal de Altamira.

En la presentación del carnaval estuvieron presentes el presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez; el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez; y la representante del Gobierno de Tamaulipas en Nuevo León, María Beatriz del Cos.