Presenta pésimas condiciones carretera Victoria-Mante

Los automovilistas denuncian que el problema nunca termina porque solamente se tapan los baches más visibles, mientras al día siguiente surgen otros nuevos

En pésimas condiciones se encuentra la carretera federal 85 Victoria-Mante, en el tramo previo a llegar al poblado El Encino, municipio de Llera.

En un recorrido realizado por INFO7 se pudo constatar como el pavimento se encuentra totalmente resquebrajado, con baches profundos que han sido tapados con material de mala calidad, que no se deja compactar y que a los pocos días vuelve a botarse.

En otros tramos la situación es peor: la carpeta asfáltica ya desapareció y solo se aprecia la base, lo que ha provocado un sin número de accidentes, ponchaduras, rines quebrados y salidas de camino, sobre todo en horas de la noche cuando los hoyos no se ven.

Los automovilistas denuncian que el problema nunca termina porque solamente se tapan los baches más visibles, mientras al día siguiente surgen otros nuevos debido al deterioro generalizado del pavimento. Coinciden en que la única solución es repavimentar por completo y no seguir con parches.

Cabe señalar que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ya comenzó la rehabilitación de la carretera Victoria - Mante como parte del programa Bachetón 2026 y del paquete de conservación carretera. Sin embargo los trabajos apenas van saliendo del libramiento de Ciudad Victoria hacia la antigua carretera a Mante y a la salida rumbo a Tula.

De acuerdo a lo que se puede apreciar en campo, tardarán varias semanas o incluso meses en llegar hasta la zona de El Encino, que es donde se encuentra el mayor daño.

El secretario de Obras Públicas del Estado, Pedro Cepeda Anaya, ha informado que en este año se invertirán más de 2 mil millones de pesos para la rehabilitación del sistema carretero en Tamaulipas, además de los 460 millones que ya aplica la SICT en toda la red federal libre de peaje.

Anteriormente ya se había reportado que en el tramo Gómez Farías a la altura del poblado 601, el pavimento se resquebrajó al grado tal que se comenzó a hundir, provocando accidentes mortales.