Presenta carretera Rumbo Nuevo saldo blanco pese a lluvias

Autoridades destacaron que con la implementación de la caseta y las medidas de control de velocidad, no se han registrado accidentes fatales

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La carretera Rumbo Nuevo se mantiene transitable y en los últimos tres días no ha registrado accidentes mortales, pese a las lluvias que se presentaron en la zona centro del estado.

De acuerdo con reportes de autoridades, solamente se han registrado algunas volcaduras de tráileres, pero por fortuna sin pérdida de vidas humanas.

La circulación presentó múltiples cierres totales y parciales debido a volcaduras y choques de vehículos pesados:

* Kilómetro 12 (Choque múltiple): Se registró un impacto entre cuatro tráilers que obligó al cierre total en ambos sentidos de la vía estatal.

* Kilómetro 13: Un tráiler volcó durante la madrugada del domingo, bloqueando parcialmente la caja de la unidad en uno de los carriles.

* Kilómetro 17: Choque entre dos tráileres en medio de la lluvia, dejando a dos personas gravemente lesionadas trasladadas por Cruz Roja y Protección Civil.

* Kilómetro 22: Una pipa cargada con combustible volcó, lo que generó un cierre total en ambos sentidos y la movilización de cuerpos de emergencia por riesgo químico.

* Kilómetro 32: Un tractocamión de doble remolque volcó sobre su costado izquierdo la mañana del sábado en una zona de curvas pronunciadas; no se reportaron lesionados.

* Kilómetro 34 y 35: Se reportaron volcaduras adicionales de un tráiler con góndola y un camión cargado con asfalto cerca de la caseta, manteniendo desvíos hacia la antigua carretera a Tula.

Se trata de una vía de comunicación de paga, con caseta activa, que conecta a Ciudad Victoria con la zona sur y que históricamente ha presentado una alta incidencia de accidentes por sus curvas pronunciadas y condiciones climáticas.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, destacó que con la implementación de la caseta y las medidas de control de velocidad, no se han registrado pérdidas humanas en este periodo.

"La presencia permanente de personal de auxilio vial y la regulación del tránsito pesado han contribuido a reducir la gravedad de los percances", señaló.

El funcionario reiteró el llamado a los automovilistas a respetar los límites de velocidad, evitar manejar con fatiga y extremar precauciones ante pavimento mojado, principalmente en el tramo de la sierra.

Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública mantienen vigilancia en la zona para atender cualquier emergencia derivada de las precipitaciones que continuarán esta semana.