Presas internacionales de Tamaulipas mantienen bajos niveles

Aunque algunas fuentes de abastecimiento presentan niveles favorables, las cifras todavía no son alentadoras, particularmente en las presas internacionales

La Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas dio a conocer, con información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el estado que guardan las principales presas de Tamaulipas al 14 de septiembre de 2026, así como el almacenamiento del volumen de agua de propiedad mexicana en las presas internacionales La Amistad y Falcón, con corte al 5 de septiembre.

La Amistad registra apenas 4.8% de almacenamiento

De acuerdo con el reporte, la presa internacional La Amistad registra apenas 4.8% de almacenamiento, mientras que la presa Falcón se encuentra al 12.4% y Las Blancas alcanza un 25.1%. En tanto, la presa Vicente Guerrero registra 57.8%; Marte R. Gómez, 62.9%; Pedro José Méndez, 99.9%; Emilio Portes Gil, 76.9%; Estudiante Ramiro Caballero Dorantes, 72.9%; República Española, 90.5%, y el sistema lagunar Chairel reporta un 110.7%.

Mantienen llamado a cuidar el agua

Aunque algunas fuentes de abastecimiento presentan niveles favorables, las cifras todavía no son alentadoras, particularmente en las presas internacionales, por lo que se mantiene el llamado a la población a cuidar el agua y hacer un uso responsable de este recurso, evitando desperdicios y adoptando medidas de ahorro en las actividades cotidianas.