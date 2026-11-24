Aunque varios embalses superan el 90% de almacenamiento, las presas Falcón y La Amistad mantienen niveles críticos de agua

Los niveles de almacenamiento de las principales presas de Tamaulipas muestran un panorama alentador en buena parte de la entidad, luego de la difícil temporada de sequía que afectó la disponibilidad de agua para el consumo humano y las actividades agrícolas. Sin embargo, los bajos porcentajes que todavía presentan las presas Internacional Falcón y La Amistad mantienen la preocupación en la región fronteriza.

De acuerdo con el reporte difundido por la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, con cifras actualizadas al 23 de noviembre de 2026, la presa Internacional Falcón registra apenas el 12.2% de su capacidad, mientras que la Internacional La Amistad se encuentra al 10%, dos de los niveles más bajos entre los principales embalses que abastecen a la región.

En contraste, otras presas de la entidad presentan condiciones más favorables. Las Blancas reporta un almacenamiento del 49.6%, mientras que la presa Marte R. Gómez alcanza el 94.6% y la Vicente Guerrero registra el 60.1% de su capacidad.

El panorama también es positivo en otros embalses, como la presa República Española, que se encuentra al 86.2%; la Estudiante Ramiro Caballero Dorantes, con 95.6%; la Licenciado Emilio Portes Gil, con 86%, y la Pedro J. Méndez, que reporta un almacenamiento del 98.5%.

Uno de los registros más destacados corresponde al sistema lagunar Chairel, ubicado en el sur de Tamaulipas, que alcanza el 115.8% de su capacidad, de acuerdo con las cifras compartidas por la organización agrícola.

Estos indicadores representan un panorama favorable para diferentes regiones del estado, particularmente después de los problemas de disponibilidad de agua que enfrentaron productores agrícolas y comunidades durante los periodos más complicados de la sequía.

No obstante, la recuperación no es uniforme. Mientras varios embalses mantienen niveles cercanos a su capacidad máxima, las presas internacionales Falcón y La Amistad continúan con porcentajes considerablemente bajos, por lo que la situación del agua sigue siendo un tema de atención para las autoridades y los sectores productivos.

El reporte permite observar un escenario contrastante en Tamaulipas: por una parte, niveles de almacenamiento alentadores en buena parte de sus embalses y, por otra, la necesidad de mantener el cuidado del recurso hídrico ante los retos que todavía enfrenta la entidad.