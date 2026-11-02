Preparan panteones de Matamoros, horarios y actos por festejos

Las autoridades prevén recibir a 45 mil visitantes en los inmuebles durante las actividades tradicionales en honor a los Fieles Difuntos.

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Los panteones municipales de Matamoros se preparan para recibir a las familias que acudirán este 2 de noviembre a visitar a sus seres queridos con motivo del Día de Muertos, por lo que se mantendrán actividades culturales y horarios especiales para facilitar el ingreso de los visitantes.

Viridiana López, titular de Panteones Municipales, informó que tanto el Panteón Nuevo como el de la Santa Cruz estarán abiertos de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, horario que también se aplicará durante el lunes 2 de noviembre.

La funcionaria detalló que, como parte del Festival de la Huesuda, también se realizan actividades culturales en los camposantos, entre ellas la proyección de películas de terror en el Panteón Antiguo, donde se registró una asistencia aproximada de 80 personas.

Explicó que estas actividades son organizadas por la Dirección de Cultura y que han tenido buena respuesta por parte de la ciudadanía. Para este año también se contempla una lectura en el Panteón Antiguo, mientras que en el Panteón Nuevo se realizarán presentaciones de bailables el 1 y 2 de noviembre.

López recordó que durante el año pasado se registró una afluencia aproximada de 45 mil visitantes en los tres panteones municipales durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, mientras que para este 2026 esperan alcanzar o superar esa cifra.

Sin embargo, reconoció que el hecho de que el 2 de noviembre caiga en lunes podría influir en la asistencia, debido a las actividades laborales y personales de algunas familias.

Por último, reiteró que los panteones Nuevo y de la Santa Cruz mantendrán sus puertas abiertas de 8 de la mañana a 6 de la tarde, para que las familias puedan acudir a llevar flores, limpiar las tumbas y recordar a sus seres queridos.