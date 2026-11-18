La Dirección de Tránsito y Vialidad de Reynosa dará a conocer en redes sociales los cierres parciales de calles y bocacalles por el desfile del 20 de noviembre

Con motivo del desfile conmemorativo del 20 de noviembre, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Reynosa prepara un operativo de circulación que contempla cierres parciales en el bulevar Morelos y algunas de sus bocacalles, por lo que exhortó a los automovilistas a mantenerse atentos a los avisos oficiales para evitar contratiempos.

La directora de Tránsito y Vialidad, Iris Alondra Chavira Ríos, informó que el recorrido del desfile será similar al realizado el año pasado y tendrá como punto de inicio las inmediaciones del restaurante Carl’s Jr., sobre el bulevar Morelos, donde comenzarán las restricciones a la circulación vehicular.

La funcionaria explicó que los detalles del operativo se darán a conocer varios días antes de la celebración, mediante las redes sociales y la página oficial de la dependencia, donde se publicará información sobre las calles que permanecerán cerradas, así como las bocacalles que tendrán restricciones durante el desarrollo de las actividades.

“Vamos a avisar en redes sociales y en nuestra página unos días antes lo del cierre vial de las calles que vamos a participar en el desfile, que viene siendo el mismo del año pasado, el bulevar Morelos. Empieza a la altura del Carl’s Jr. el cierre y termina a la altura del bulevar Morelos; ya estaremos compartiendo en redes sociales las calles y bocacalles que van a estar cerradas”, señaló.

Chavira Ríos indicó que estas medidas tienen como finalidad facilitar el desplazamiento de los contingentes y mantener condiciones de seguridad durante el desfile, tanto para los estudiantes y participantes como para las familias que acudirán a presenciar esta conmemoración.

Aunque se trata de cierres parciales, las restricciones podrían generar modificaciones temporales en los recorridos habituales de quienes utilizan el bulevar Morelos como vía de conexión hacia distintos sectores de la ciudad, por lo que será importante considerar los tiempos de traslado.

La directora pidió a los conductores consultar con anticipación las publicaciones de Tránsito y Vialidad para identificar los puntos donde habrá restricciones y, de esta manera, buscar rutas alternas que les permitan llegar a sus destinos sin mayores complicaciones.

Asimismo, recomendó conducir con precaución en las inmediaciones del recorrido, respetar los señalamientos y atender las indicaciones de los agentes viales que participarán en el operativo.

Con estas acciones se busca que el desfile del aniversario de la Revolución Mexicana se desarrolle sin incidentes y que tanto los participantes como los asistentes puedan disfrutar de las actividades conmemorativas en condiciones de seguridad.