Preparan operativo de seguridad para Pueblos Mágicos 2026

Autoridades federales, estatales y municipales coordinarán acciones de seguridad para el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026

Autoridades federales, estatales y municipales coordinarán acciones de seguridad para el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026, que se realizará del 26 al 29 de noviembre en Tampico, Tamaulipas.

Como parte de los preparativos, se instaló formalmente el Comité de Seguridad del evento durante la sesión itinerante número 181 de la Mesa de Paz de Tamaulipas, presidida por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya.

La reunión tuvo lugar en Expo Tampico y contó con representantes de las fuerzas armadas, corporaciones de seguridad, Protección Civil y áreas de turismo, además de autoridades de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Coordinan vigilancia y prevención para los visitantes

El comité tendrá la responsabilidad de organizar las acciones necesarias para ofrecer condiciones de seguridad a los asistentes y participantes del encuentro, así como fortalecer las medidas de prevención y la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de riesgo.

Durante la sesión, Villegas González destacó la importancia de mantener la colaboración entre las distintas instituciones y la ciudadanía para avanzar en las tareas de seguridad y prevención del delito.

El funcionario también señaló que la estrategia estatal contempla labores de inteligencia, vigilancia y proximidad social, además del trabajo conjunto con las instancias encargadas de la procuración de justicia.

Tampico recibirá a representantes de 177 Pueblos Mágicos

El Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos se desarrollará del 26 al 29 de noviembre y reunirá a representantes de los 177 destinos que cuentan con esta denominación en México.

La actividad busca impulsar la promoción turística, el intercambio cultural y las oportunidades comerciales para las comunidades, artesanos y prestadores de servicios de estos destinos.

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Turismo, se prevé la participación de compradores nacionales e internacionales, así como actividades culturales, gastronómicas y de capacitación para fortalecer la oferta turística de los Pueblos Mágicos.

Durante la reunión, las autoridades recordaron a la población la disponibilidad de los números oficiales para reportar incidentes y solicitar apoyo.

El 911 está habilitado para emergencias, mientras que el 089 permite realizar denuncias anónimas. Estas herramientas forman parte de las acciones de colaboración ciudadana promovidas por las autoridades de seguridad.