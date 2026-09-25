Preparan obra hidrosanitaria de 100 MDP en Ciudad Madero

La obra beneficiará a colonias aledañas a la Playa Miramar y forma parte de un plan de ordenamiento territorial a quince años.

Ciudad Madero se prepara para el inicio de una obra de infraestructura en La Barra, con una inversión superior a los 100 millones de pesos y beneficio para más de mil 100 familias.

El alcalde Erasmo González Robledo explicó que el proyecto será desarrollado mediante la coordinación de los gobiernos federal y estatal, y actualmente se encuentra en proceso de firma de contratos.

Dijo que la primera etapa comenzará en octubre y contempla trabajos durante los últimos meses de 2026 y los primeros de 2027, mientras que una segunda etapa sería aprobada en marzo del próximo año para continuar con la ejecución durante el resto de 2027. Destacó que se trata de un proyecto esperado durante décadas y que representa el cumplimiento de un compromiso con los habitantes de este sector.

González Robledo señaló que el impacto de la obra podría extenderse hacia La Barra, Emilio Carranza, los fraccionamientos Miramar Uno y Dos, la zona cercana a la Primera Zona Naval y el bulevar costero hasta el cárcamo del Maeva.

Añadió que la infraestructura permitirá avanzar en materia hidrosanitaria y podría favorecer nuevas inversiones inmobiliarias, comerciales y de servicios en Playa Miramar.

El alcalde indicó que también se trabaja en un Plan de Ordenamiento Territorial con una visión de 10 a 15 años, además de proyectos para ampliar la infraestructura hidráulica en Miramapolis y colonias cercanas.