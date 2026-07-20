Preparan implementación de la CURP biométrica en Matamoros

Actualmente, personal del Registro Civil se encuentra en capacitación para poder aplicar este modelo una vez que sea habilitado en la ciudad

Aunque la CURP biométrica ya comenzó a implementarse en Tamaulipas, en el municipio de Matamoros aún no existe una fecha definida para su llegada, informó Omar Maso, oficial primero del Registro Civil.

El funcionario explicó que este nuevo sistema ya opera de manera inicial en Ciudad Victoria, mientras que en el resto de los municipios, incluido Matamoros, el proceso continúa en fase de preparación.

Personal del Registro Civil recibe capacitación

En ese sentido, detalló que actualmente personal del Registro Civil se encuentra en capacitación para poder aplicar este modelo una vez que sea habilitado en la ciudad, por lo que aseguró que ya se trabaja en las condiciones necesarias para su futura implementación.

Maso destacó que la CURP biométrica busca fortalecer la seguridad en la identidad de los ciudadanos, ya que integrará datos únicos como rasgos faciales, huellas dactilares y reconocimiento de iris, lo que dificultará la falsificación de información en cualquier parte del país.

Implementación será de manera gradual

Ante ello, pidió a la población mantenerse tranquila, al señalar que se trata de un proceso gradual que se implementará conforme avance la infraestructura y la preparación del personal en cada municipio.

Finalmente, reiteró que, aunque no hay una fecha exacta para su arribo a Matamoros, la capacitación ya está en marcha, por lo que se espera que este sistema pueda entrar en funcionamiento en los próximos meses.