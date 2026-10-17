Preparan en Nuevo Laredo operativos ante próximas festividades

Las acciones incluirán coordinación con Tránsito, patrullajes, inspecciones en cementerios y personal para atender emergencias

Autoridades de Nuevo Laredo preparan operativos especiales para las celebraciones de Halloween y el Día de Muertos, con despliegues de personal los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre para prevenir accidentes y atender emergencias.

El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Díez de Pino, informó que el dispositivo de Halloween se realizará en coordinación con elementos de Tránsito, quienes apoyarán en las labores de vigilancia y orden durante las actividades del 31 de octubre.

“Son operativos de calendario, cada año se vienen estos eventos y hay el operativo Halloween y el operativo de movilización el día siguiente, el operativo de panteones en donde vamos a visitar a nuestros fieles difuntos”, explicó.

Revisan cementerios antes de las visitas

Como parte de los preparativos para el Día de Muertos, personal municipal inspecciona los panteones para detectar riesgos antes de la llegada de las familias.

Las revisiones incluyen las condiciones de las lápidas y estructuras, así como la posible presencia de panales de abejas u otros factores que puedan poner en peligro a los visitantes.

En estas labores participan distintas áreas del Gobierno Municipal, con trabajos de limpieza y la preparación de módulos de atención en los cementerios.

Piden cuidar a menores y adultos mayores

Los días 1 y 2 de noviembre, personal de Protección Civil y Bomberos permanecerá en los panteones municipales para responder ante cualquier incidente y auxiliar a quienes lo necesiten.

Fernández Díez de Pino recomendó a las familias mantener vigilados a los menores de edad y prestar especial atención a los adultos mayores durante los recorridos, a fin de evitar extravíos, caídas y otros percances.

Las autoridades también exhortaron a los visitantes a acercarse a los elementos de emergencia si requieren apoyo durante las celebraciones.