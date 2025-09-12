Preparan curso de inglés para traileros en Nuevo Laredo

El curso se debe a que cada vez más choferes son rechazados en su solicitud de renovación de visa láser, al no aprobar la entrevista en inglés en el Consulado

Los agentes aduanales son afectados por la escasez de choferes para cruzar la carga de México hacia Estados Unidos a través del Puente Internacional del Comercio Mundial y el Solidaridad.

Esto debido a que cada vez más choferes son rechazados en su solicitud de renovación de visa láser, al no aprobar la entrevista en inglés en el Consulado de Estados Unidos, señaló la agente aduanal Rosa María Alvarado Monroy.

“Si hay más escasez de choferes, obviamente se alientan los cruces o se encarecen los que ya existen, esto es matemático. Siempre ha habido falta de choferes, afortunadamente nuestros choferes son muy eficientes, las transportistas siempre los están capacitando. “Tienen mucha demanda. Nos los piratean, como se dice, en las empresas transportistas americanas. Esto del inglés, pues restringe el asunto de la visa para los que no cubren el requisito”, mencionó Alvarado Monroy.

Por esta situación, señaló que el Instituto Universitario de la Asociación de Agentes Aduanales prepara un curso del idioma para los operadores, y que puedan superar esa entrevista para recuperar su visa láser y empezar a hacer los cruces fronterizos de carga.

“Sé que las empresas transportistas se están organizando para dar capacitación a los choferes en el inglés porque, pues sí me queda claro que tienen que manejar un mínimo de inglés porque manejan en el lado americano, entonces lo importante es que vamos a hacer esfuerzos para poder lograr ese objetivo”, declaró.

No es nada que no se pueda superar, afirmó la agente aduanal, solo basta organizarse para capacitar a los operadores en el idioma, en lo cual ya se trabaja en coordinación con la Central de Carga y la Asociación de Transportistas de Carga, ATC.

“Me preguntó el presidente de la asociación que si podíamos impartir clases en el Instituto Universitario, nosotros estamos listos, tenemos ahí la gente experta en inglés para que implemente cursos para que puedan aprobar la entrevista, tenemos manera de que se certifiquen, en fin, vamos a afrontarlo igual que hemos afrontado muchas cosas”, indicó.

Aún faltan detalles sobre el curso y el costo que tendría, pero ya se realiza la logística para impartirlo cuanto antes.