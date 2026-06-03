Preparan cerco epidemiológico por movilidad del Mundial

Salud reforzará acciones preventivas y fumigaciones en puntos estratégicos de Reynosa para reducir riesgos sanitarios durante la Copa Mundial

Autoridades de salud en Reynosa han intensificado las acciones de vigilancia epidemiológica y control de vectores ante la cercanía de la Copa Mundial de Futbol, evento que generará una importante movilidad de personas entre México, Estados Unidos y otros países.

La jefa del Distrito de Bienestar de Salud Número 4, Iliana Villarreal Cantú, informó que ya se realizan labores de fumigación y prevención en puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos los puentes internacionales, la Central de Autobuses y algunas colonias ubicadas en la salida hacia la carretera a Monterrey.

Explicó que estas acciones forman parte de la vigilancia epidemiológica que desarrolla el área de vectores para disminuir riesgos sanitarios derivados del incremento en la movilidad de viajeros.

“Por parte del departamento de epidemiología es la vigilancia epidemiológica por parte de vectores. Vamos a estar fumigando y ya empezamos a trabajar los puentes internacionales, la Central de Autobuses, también las colonias que están a la salida rumbo a la carretera a Monterrey”, señaló.

La funcionaria indicó que también se contempla la fumigación en las áreas exteriores del Aeropuerto Internacional de Reynosa, luego de recibir autorización para trabajar en el perímetro de las instalaciones.

“También vamos a estar en el aeropuerto internacional. Aunque sabemos que Reynosa no tiene vuelos internacionales, el aeropuerto nos permitió fumigar la parte de afuera solamente. No vamos a poder entrar a las instalaciones ya que es federal”, explicó.

Villarreal Cantú destacó que, aunque Reynosa no será sede de encuentros mundialistas, existe la expectativa de que numerosos habitantes de esta frontera y del Valle de Texas viajen a distintas ciudades anfitrionas, donde convivirán con personas procedentes de diferentes regiones del mundo.

Por ello, señaló que se busca fortalecer las medidas preventivas para reducir el riesgo de introducción y propagación de enfermedades que actualmente afectan a otras zonas geográficas, especialmente aquellas transmitidas por vectores, mediante acciones anticipadas de vigilancia y control sanitario.