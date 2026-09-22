Preparan boda masiva para dar certeza jurídica a las familias

El organismo municipal invitó a la población a completar la entrega de papelería sin costo para la ceremonia de finales de mes.

El Sistema DIF Reynosa mantiene abierta la etapa de registro para las parejas que deseen participar en la campaña de Matrimonios Colectivos, con la que se prepara una boda masiva que se llevará a cabo a finales de octubre y cuyo trámite será completamente gratuito.

Actualmente, alrededor de 140 parejas ya se han registrado, aunque algunas todavía tienen pendiente entregar la documentación necesaria para completar su inscripción. Ante ello, el organismo hizo un llamado a los interesados a no dejar el proceso para el último momento.

Gabriela Margarita Rosas Blanco, directora del DIF Reynosa, informó que el registro continúa abierto y destacó que ya son alrededor de 140 las parejas que han decidido participar en esta campaña, por lo que pidió a quienes aún tienen documentación pendiente completar el proceso antes de que concluya el plazo.

“Ahorita ya se están registrando, llevamos como 140 parejas registradas en esta campaña, así que los invitamos porque ya queda poco tiempo”, señaló la directora del DIF Reynosa.

Rosas Blanco recordó que la fecha límite será el 15 de octubre, día en que deberán estar completos todos los documentos de las parejas que participarán en la boda masiva.

“La fecha límite ya va a ser el día 15 de octubre, es cuando debemos de tener todos los documentos, porque hay gente que nada más se anotó, pero no ha llevado todos los documentos y es hasta el 15 de octubre”, explicó.

Entre los requisitos se encuentra presentar copia de la credencial del INE, copia de la CURP y comprobante de domicilio de ambos integrantes de la pareja, además de que cada uno deberá presentar a dos testigos.

La funcionaria detalló que la documentación solicitada es sencilla y busca facilitar que las parejas puedan completar su registro sin mayores complicaciones.

“Normalmente tienes que llevar copia del INE, copia del CURP, comprobante de domicilio de la pareja, así como cada uno tiene que llevar dos testigos”, precisó Rosas Blanco.

La campaña busca apoyar principalmente a aquellas parejas que durante años han vivido en unión libre y que desean brindar mayor certeza jurídica a sus familias, especialmente cuando existen hijos.

Además, la formalización del matrimonio puede facilitar diversos procedimientos legales y patrimoniales en caso del fallecimiento de alguno de los integrantes de la pareja, permitiendo al cónyuge realizar los trámites correspondientes y reclamar los bienes que legalmente pudieran corresponderle.

El procedimiento es completamente gratuito, por lo que el DIF Reynosa mantiene la invitación a las parejas interesadas para que aprovechen esta oportunidad y completen su documentación antes del 15 de octubre.

Con esta campaña, el organismo busca que más parejas puedan participar en la boda masiva programada para finales de octubre y dar un paso hacia una mayor certeza jurídica para ellas y sus familias.