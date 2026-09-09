Preparan aire acondicionado para primaria de Ciudad Victoria

Tras 40 años de carencias, una primaria de Ciudad Victoria será equipada con aire acondicionado, pero antes requiere mejorar su red eléctrica

Tras cuatro décadas de carencias, la escuela primaria "12 de octubre de 1942", ubicada en la colonia Las Palmas de Ciudad Victoria, está en proceso de recibir una solución definitiva para la instalación de aire acondicionado, un servicio esencial para enfrentar las altas temperaturas en la región.

Hugo Armando Fonseca Reyes, subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), reconoció que esta institución educativa es un caso emblemático donde los alumnos y el personal han padecido el clima extremo durante años y en donde actualmente la matrícula de la escuela es de aproximadamente 80 estudiantes.

El reto: primero la infraestructura eléctrica

Fonseca Reyes explicó que no basta con colocar los equipos de aire acondicionado, ya que la infraestructura eléctrica actual no soportaría la carga. "Esta acción requerirá más trabajo, porque sabemos que la sobrecarga eléctrica puede provocar cortos circuitos y queremos prevenir situaciones de riesgo antes de equipar las escuelas", señaló el funcionario.

“Por ello, la prioridad es la construcción de una subestación eléctrica que garantice la seguridad de las instalaciones y permita el funcionamiento óptimo de los nuevos equipos”, puntualizó.

El subsecretario enfatizó que, atendiendo las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, el objetivo es garantizar condiciones óptimas para la enseñanza de todos los estudiantes.

"Asumimos el compromiso por parte de la secretaría de Educación, en donde nuestro titular Miguen Ángel Valdez García, nos ha instruido seguir trabajando de cerca con las comunidades escolares para cubrir el mayor número de necesidades, no solo en infraestructura física, sino también en cableado, pintura, mobiliario y la atención a docentes y administrativos", concluyó Fonseca Reyes, asegurando que se trabaja para agilizar la solicitud de la subestación y contar pronto con los aires acondicionados.

Durante la convivencia que sostuvo con estudiantes, personal docente y administrativo, así como de padres de familia, el funcionario realizó la entrega de balones para cada uno de los estudiantes para la práctica del futbol, volibol y basquetbol, además de una Tablet a una de las egresadas del plantel que se ha distinguido por su nivel académico, egresada de esta primaria y actualmente estudiante del ITACE, campus Victoria.