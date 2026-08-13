Prepara, madre, el regreso a clases de Alexa Gabriela

El costo estimado para adquirir la lista básica de útiles sugerida por la SEP oscila entre los 230 y 500 pesos, según los establecimientos.

Para la señora Maribel Medrano Coronado, vecina de la colonia Esfuerzo Popular en Ciudad Victoria, este agosto no es un mes cualquiera. Su hija, Alexa Gabriela, está a punto de dar un gran paso: el ingreso a primer grado de primaria. La emoción y los nervios ya se sienten, pero también el esfuerzo constante por tener todo listo para

“Yo soy primeriza para el regreso a clases con la niña y este espero en Dios me sean de mucha utilidad lo que nos van a dar al entrar; creo que es una mochila con cuadernos y colores, pues esperemos también me sirva mucho. Si hace algo falta, pues ya lo compararemos, ¿verdad?”, puntualizó.

El costo de surtir la lista de útiles escolares para el ingreso a primaria puede variar, pero para el ciclo escolar 2026-2027, la lista básica sugerida por la SEP tiene un estimado accesible.

En promedio, adquirir los útiles básicos para primer grado de primaria oscila entre los 230 y los 500 pesos, dependiendo totalmente de las marcas y los lugares donde se realicen las compras.

“Yo estoy más emocionada que ella; gracias a Dios, espero que le vaya muy bien a mi hija y que sea una excelente alumna y que vaya bien entusiasmada en su primer día a clases”.

Para la familia, cada cuaderno y cada lápiz representa una inversión en el futuro de Alexa Gabriela, para quien apenas el camino comienza. Por eso, para asegurar que la pequeña inicie esta etapa educativa de la mejor manera, ya se encuentra explorando las distintas opciones de apoyos oficiales y becas disponibles para alumnos de nuevo ingreso en educación básica.