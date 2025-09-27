Preocupan derrumbes en la carretera Victoria-Bustamante

Esta vía de comunicación fue construida durante la administración del exgobernador Manuel Cavazos Lerma y no ha recibido el mantenimiento adecuado

La carretera Victoria-Bustamante desde su entronque hasta la cabecera municipal ha sido escenario de enormes socavones que ponen en peligro a los visitantes debido a su construcción y el terreno calizo.

Con las recientes lluvias, las cuales se prevé continúen, este riesgo preocupa a los usuarios quienes deben transitar de manera constante por sus diversas encomiendas.

Esta vía de comunicación fue construida durante la administración del exgobernador Manuel Cavazos Lerma (1993-1999) y no ha recibido el mantenimiento adecuado desde entonces en sus taludes.

Si bien es cierto, la actual administración estatal constantemente realiza trabajos de bacheo que permiten transitar sin riesgo de un percance automovilístico, es urgente atender el deterioro de los taludes que por su naturaleza se están derrumbando.

Desde un principio surgieron críticas en el sentido de que la ruta más fácil era unir la carretera de Miquihuana con Bustamante con menor altura y más directa, mediante un ramal de 37 kilómetros, en lugar de abrir entre la sierra una nueva carretera de más de 42 kilómetros con el riesgo que ello representa actualmente por lo sinuoso de su trazo.

La situación se complicó debido a los cortes perpendiculares y la nula instalación de las mallas protectoras de sus paredes para evitar derrumbes.

Causas de los socavones

- Falta de Mantenimiento: La falta de mantenimiento y reparación de la carretera ha contribuido a la formación de socavones.

- Terreno Calizo: El suelo calizo es especialmente propenso a la formación de socavones debido a su solubilidad en agua subterránea.

- Cortes Perpendiculares: Los cortes perpendiculares en la carretera pueden provocar desprendimiento de rocas y aumentar el riesgo de accidentes.

Consecuencias y soluciones

- Riesgo para la Seguridad: Los socavones y desprendimientos de rocas ponen en peligro la seguridad de los visitantes y conductores.

- Daños a la Infraestructura: Los socavones pueden causar daños a la infraestructura de la carretera y requerir costosas reparaciones.

- Inversión en Mantenimiento: Es fundamental que se invierta en el mantenimiento y reparación de la carretera para prevenir futuros desprendimientos y garantizar la seguridad de los usuarios.

Llamado a la acción

- Atención de las Autoridades: Se requiere la atención inmediata de las autoridades para abordar el problema de los socavones y garantizar la seguridad de la carretera.

- Mantenimiento Preventivo: Es importante realizar inspecciones regulares y mantenimiento preventivo para evitar la formación de socavones y garantizar la integridad de la carretera.