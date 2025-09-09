Preocupan accidentes de tráileres debido a residuos y daños

Accidentes de tráileres, en vías como la carretera Rumbo Nuevo, dejan desechos que permanecen en el lugar sin que sean removidos

Los accidentes de tráileres en la carretera Rumbo Nuevo han generado preocupación debido a los residuos y daños que provocan.

Aunque la ley establece que son las aseguradoras de las empresas las responsables de recoger los residuos, la realidad es que siguen ahí los desechos provocados por los accidentes de tráileres, sin que hayan sido removidos del lugar, por lo que de continuar así, esta carretera dará un mal aspecto a quienes por ahí transitan.

Tal es el caso de un tráiler volcado hace dos meses, cuya carga eran aguacates, las cuales por cierto fueron producto de rapiña.

Responsabilidad por los Daños

- Las aseguradoras de los tráileres accidentados son responsables de cubrir los daños y costos de reparación.

Legislación Aplicable

La gestión de residuos después de un accidente de tráileres se rige por la legislación mexicana, específicamente:

- Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos: establece las disposiciones para el manejo seguro de materiales y residuos peligrosos durante su transporte terrestre.

- Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Tamaulipas: regula las concesiones de obras públicas, como la carretera Rumbo Nuevo, y establece las responsabilidades de los concesionarios.