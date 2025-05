 Preocupa suspensión de servicio en oncología del Hospital General

La suspensión del servicio médico en el área de hematología y oncología del Hospital General de Reynosa ha generado una fuerte preocupación entre pacientes y familiares, quienes temen que esta decisión afecte gravemente la salud y economía de numerosas familias que dependen de dichos tratamientos.

Yesenia Cuervo Bazán, madre de una paciente, expresó su angustia por la incertidumbre en la continuidad del tratamiento médico de su hija.

“Tiene que continuar, el tratamiento de ella es de tres años y apenas lleva un año, entonces si nos quedamos así, ¿de qué vamos a hacer? Nos mueven todo. Ayer pregunté a la enfermera y me comenta que sí es cierto. Y por lo que dicen las redes, vamos a ser referidos a Ciudad Victoria”, señaló.

Esta medida representa el segundo golpe a los pacientes con cáncer durante el actual régimen de gobierno.

El primero fue la eliminación del suministro de medicamentos, junto con la decisión de que los pacientes tamaulipecos ya no serían atendidos en hospitales de especialidades en Nuevo León, dentro del esquema del IMSS-Bienestar. Ante este panorama, diversas fundaciones han comenzado a brindar apoyo a las familias afectadas.

Jorge Mar Gea, presidente de la asociación “Iluminando Corazones a Niños con Cáncer”, explicó la situación que enfrentan los pacientes

“Todos los tamaulipecos deben atenderse aquí en el IMSS 270. Si hay algún estudio que no tengan aquí, los familiares tienen que buscar la manera de hacerlo por fuera. Por ejemplo, si no está funcionando la radioterapia o algún TAC, tienen que cubrir ese gasto aparte. Ahí es donde nosotros apoyamos”, comentó.

La principal inquietud de los padres y tutores es que los pacientes están siendo canalizados a un hospital en Ciudad Victoria que no ha podido garantizar la continuidad de los tratamientos.

Yesenia Cuervo relató el caso de su hija, quien no ha podido acceder a las radioterapias necesarias debido a los altos costos.

“La niña necesita unas radioterapias, pero en Victoria no se las pudieron hacer y nos dijeron que tenía que ir a Monterrey. Hasta ahorita no he podido hacerle la radioterapia porque me salen arriba de 100,000 pesos, y yo no puedo. Son 16, y arriba de 100,000 pesos”, expresó.

Esta decisión, implementada por IMSS-Bienestar en Tamaulipas bajo la dirección del Dr. Margid Antonio Rodríguez Avendaño, es vista por las familias como un retroceso en el acceso a servicios de salud.

Tal es el caso de Leslie, una joven de 17 años con leucemia, quien además de su enfermedad, enfrenta las dificultades del sistema.

“Un medicamento que yo me tomo está muy caro. El Purimetrol está en 2,700 pesos y yo me tomo dos diarias. Está otro que se llama metroticsate, ese está barato, pero yo me tomo siete pastillas, y hay personas que necesitan otros medicamentos y se batalla para conseguirlos”, explicó.

El traslado de pacientes a Ciudad Victoria implica un gasto adicional significativo para familias que ya enfrentan limitaciones económicas. La interrupción de los tratamientos, advierten, podría ser fatal.

“Trasladarse a otra ciudad siempre representa un gasto, por más ayudas que tenga la familia y que les podamos dar. Como quiera representa un gasto porque tienen que alimentarse, buscar dónde hospedarse y, si también se escasea algún medicamento en otra ciudad, es muy complicado. La quimio no espera, la enfermedad no espera, se le tiene que dar seguimiento”, subrayó Jorge Mar Gea.

Yesenia Cuervo enfatizó que los tratamientos no pueden interrumpirse.

“Claro, ninguno de Oncología lo puede interrumpir. No pueden decir ‘en dos meses lo vemos’, porque están en tratamiento. Las quimios son cada 15 días o dos por mes, es un tratamiento que no se puede detener”, afirmó.

Las familias hacen un llamado urgente para que se reconsidere esta medida, ante el riesgo que representa para la vida de decenas de pacientes oncológicos en Reynosa y la región.





